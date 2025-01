Dilei.it - Jan Maria Michelini, chi è il marito di Giusy Buscemi

è un’apprezzatissima attrice, nata a Mazara del Vallo nel 1993. Nel 2012 è stata incoronata Miss Italia e da allora ha avuto inizio la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Giovanissima ha conosciuto l’uomo della sua vita, Jan, padre dei suoi tre figli.Chi è JanJanè nato a Roma nel 1979. Ha dunque ben 14 anni di differenza rispetto a sua moglie. Sappiamo di lui che si è laureato con 110 e lode in Scienze della Comunicazione, con indirizzo comunicazione di massa e cinema, per poi seguire un lungo percorso nel mondo della regia.Tanta gavetta e poi le meritate opportunità sul piccolo schermo. Tante le produzioni di pregio che può annoverare nel suo curriculum, come I Medici, Don – Nelle tue mani, Blanca e Don Matteo, tra le altre.