Ilrestodelcarlino.it - Iniziata la demolizione della scuola: "Edifici più sicuri per Matelica"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono iniziate le operazioni didelle scuole medie di via Roma a. "Quest’opera è di primaria importanza per la città e fin da subito abbiamo seguito i vari passaggi con la massima attenzione – ha detto il sindaco Denis Cingolani –: restituire alla comunità plessi scolasticie all’avanguardia è una nostra priorità e oggi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti in questo senso". "Finalmente sono partite le demolizioni – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Rosanna Procaccini –, dopo un percorso di preparazione più lungo del previsto a causa di alcuni problemi legate allo smaltimento dei materiali interni, divisi e rimossi con particolare cura. Un passaggio che ci aspettavamo più facile e breve, ma così non è stato". In questi giorni ci si sta occupando anche del progetto legato all’area dello Spazio Immagine di via Tiratori; oggi partiranno i lavori per la nuova struttura muraria esterna.