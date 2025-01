Lanazione.it - Incidente in fondo al viadotto dell’Indiano, coinvolti furgone e motorino

Firenze, 9 gennaio 2025 –stradale nel pomeriggio di oggi, 9 gennaio, all’uscita dela Firenze. Nello scontro, avvenuto intorno alle 17, sonoune un. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza e i vigili del fuoco. GERMOGLI PH: 9 GENNAIO 2025 FIRENZE VIA FRANCESCO BASILIDEL PONTE ALL'INDIANOSTRADALE SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO Necessario anche l’impiego dell’autogru per spostare il camioncino finito fuori strada all’altezza della rotonda verso l’Osmannoro. Traffico in tilt nella zona dell’dove la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Giornata nera per le strade cittadine dove, sempre nel pomeriggio, un altroha paralizzato il traffico.