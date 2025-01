Unlimitednews.it - Incendi a Los Angeles, almeno 5 morti. Biden cancella viaggio in Italia

LOS(STATI UNITI) (ITALPRESS) –e migliaia di evacuati. Ha assunto proporzioni apocalittiche l’o di Los, brucia anche la collina di Hollywood. “E’ il più distruttivo della storia della contea”, fanno sapere i vigili del fuoco che da ore combattono contro le fiamme che imperversano sulla zona costiera tra Malibu e Santa Monica e hanno distrutto1.000 strutture. “Scene surreali”, racconta chi vive in quelle zone, mentre un altro fronte di fuoco si sta muovendo rapidamente a Eaton. Tutte le scuole sono state chiuse. Una situazione d’emergenza tale da spingere Joere ilin, in programma tra il 9 e il 12 gennaio. “Dopo essere tornato da Los, dove ha incontrato la polizia, i vigili del fuoco e il personale di emergenza e aver approvato una dichiarazione di grave catastrofe per la California, il presidenteha deciso di annullare il suo prossimoinper rimanere concentrato sulla gestione” del dramma “nei giorni a venire”, ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.