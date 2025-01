Ilgiorno.it - Illuminazione pubblica. Taglio dei costi

Vimodrone rivede i contratti per la fornitura di energia elettrica e in un anno risparmia 723 Kwh, "sette volte più del previsto". I benefici non si fermano qui, prosegue, infatti, la riqualificazione dei pali, oggi al 34%. "L’obiettivo è sempre la maggiore efficienza - spiega Silvana Brondoni, assessore alla partita regista dell’operazione -. Questo progetto dimostra che è possibile coniugare tecnologia e bollette più leggere. Un lavoro che richiede tempo e pazienza, ma non possiamo che guardare a questi primi risultati con la consapevolezza che siamo solo all’inizio di un percorso che punta a migliorare il patrimonio pubblico". Alla fine del piano "tutti i punti luce comunali saranno aggiornati". Un cammino avviato da altri centri della Martesana, Bellinzago a fine 2024 ha dato il via a una massiccia operazione di relamping, la sostituzione dei vecchi lampioni con i led.