Il segnale di Mosca a Trump | Se vorrà riprendere contatti Putin ci sarà Finora nessuna telefonata tra i due presidenti

«Se il futuro presidente Donaldcontattare il presidente russo, lui non potrà che accogliere con favore» la richiesta. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, confermando chenon ha ricevuto alcun contatto formale da parte dello staff del tycoon. Lo riportano le agenzie russe Tass e Interfax. «No, non ci sono state richieste. Ma d’altro canto, per ovvi motivi, probabilmente sarebbe più opportuno aspettare fino all’insediamento» dialla Casa Bianca, in programma per il 20 gennaio. L'articolo Ildi: «Seci».tra i dueproviene da Open.