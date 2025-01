Ilnapolista.it - Il Napoli ha già trovato il sostituto di Kvara: è Zhegrova del Lille (CorSport)

Khvichatskhelia potrebbe lasciaregià nel mercato invernale. La società avrebbe infatti giàil suo, ovverodel, che seguono già da diversi mesi.Il Psg ha offerto circa 80 milioni pertskhelia, ilvuole sostituirlo conSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:tskhelia può lasciare ilin pochi giorni. Blitz improvviso del Psg: circa 80 milioni di euro per il. In ballo anche il cartellino di Skriniar. Il ds Manna ha attivato i contatti con ilper Edon, esterno di nazionale kosovara. Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Khvicha, ilaspettava soltanto la firma, ma ora è venuto fuori chiaramente il motivo del ritardo: il ritorno imponente del Psg. La trattativa è avviatissima.