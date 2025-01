Top-games.it - I 4 migliori momenti di Vegeta in Dragon Ball

Leggi su Top-games.it

è uno dei personaggi più iconici e amati di, il manga e anime creato da Akira Toriyama. Il suo percorso narrativo è stato caratterizzato da una profonda evoluzione, che lo ha portato da essere un crudele e spietato guerriero Saiyan a diventare un eroe e un amico di Goku, il protagonista della serie.La prima apparizione diappare per la prima volta inZ, come uno dei due ultimi superstiti della razza dei Saiyan, insieme a Goku.è il principe ereditario del pianeta, distrutto dal tiranno spaziale Freezer.lavora al servizio di Freezer, conquistando pianeti e sterminando popolazioni.Il suo obiettivo è quello di diventare immortale grazie alle sfere del drago, le sette palle magiche che possono esaudire qualsiasi desiderio.arriva sulla Terra insieme al suo compagno Nappa, per affrontare Goku e i suoi amici, i Guerrieri Z.