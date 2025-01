Ilrestodelcarlino.it - Hospice pediatrico, qualcosa si muove. Partito l’iter per la variante urbanistica

Verso il nuovo. Avviata la procedura per la"che si svilupperà – fanno sapere dalla Regione – in parallelo alla gara per la progettazione". Ieri mattina in Ancona, si è tenuto l’incontro tra Regione, Comune, Provincia e Ast, riuniti in una conferenza dei servizi preliminare, per l’acquisizione del consenso unanime di tutti gli enti interessati. Il progetto per la realizzazione nell’area dell’ex ospedaletto di una struttura per bambini colpiti da gravi patologie (la Regione ha investito 7 milioni di euro) prevede l’eliminazione dal Prg della previsione della strada tra via Brunetti e via Del Tiglio e una modifica della destinazione d’uso dell’area: da socio-sanitaria a socio-sanitaria e ospedaliera. "L’avvio della procedura per la– commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture e all’Edilizia sanitaria e ospedaliera Francesco Baldelli – è una tappa fondamentale per la realizzazione del nuovo