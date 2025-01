Lapresse.it - Groenlandia, Meloni: “Gli Usa non annetteranno territori”

La presidente del Consiglio, Giorgia, durante la conferenza stampa di inizio anno alla Camera, ha commentato le parole di Trump sullae il Canada. “Io mi sento di escludere che gli Usa nei prossimi anni si metteranno a tentare di annettere con la forzache interessano loro”, ha detto.“Noi abbiamo già visto Trump presidente Usa e siamo di fronte a una persona che quando fa una cosa ha un motivo per farla. Vedo le sue dichiarazioni come un messaggio ad alcuni grandi player globali piuttosto che rivendicazioni ostili a quei paesi” ha aggiunto. “La mia idea è che queste dichiarazioni rientrino nel dibattito a distanza tra grandi potenze. Un modo energico di dire ad altri player globali che gli Usa non resteranno a guardare”, ha aggiunto la premier ricordando “l’attivismo cinese” nei