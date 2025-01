Tutto.tv - Grande Fratello 18, ventunesima puntata: rientri, abbandoni e provvedimenti

Nella serata dell’8 gennaio è andata in onda la primadell’anno 2025 del. Si trattava senza dubbio della più attesa, considerando che per tutta la settimana diversi casi mediatici avevano infiammato le polemiche.Le pesanti liti avvenute nella casa hanno costretto la produzione ad annullare il televoto, per stabilire un pesante provvedimento nei confronti di chi ne è stato principale protagonista. Le decisioni hanno portato a conseguenze inaspettate nel corso del ventunesimo appuntamento: ripercorriamo i momenti salienti in questo riassunto. GF 18,: caos Helena, Jessica e IlariaLadel GF si è aperta con un discorso di Alfonso Signorini agli inquilini. Direttamente nella casa, guardandoli faccia a faccia, il conduttore ha rivelato la sua delusione a seguito del fatto che nelle giornate precedenti sono stati superati i limiti.