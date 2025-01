Sport.quotidiano.net - GIUDICE E ARBITRO. Nigro dirige la gara tra Vis e Legnago

. Vis Pesaro-di domenica prossima (ore 17,30), terza giornata di ritorno, sarà diretta da Mattiadi Prato, assistenti Vitale di Salerno e Romaniello di Napoli, quarto uomo Morello di Tivoli.è al secondo anno di C e ha un precedente con la Vis (1-1 col Pineto nella scorsa stagione) e due con il, entrambi con sconfitta: il recente 0-1 casalingo col Gubbio e un 3-1 esterno col Vigasio in D nel 2019-20.. Dopo le espulsioni, inevitabili le squalifiche in casa Vis: Francesco Coppola è stato fermato per una giornata, il direttore Michele Menga è stato inibito fino al 17 gennaio e multato con 500 euro per ingiurie all’Manzo. Gli altri provvedimenti: ammenda di 800 al Carpi; un turno e 500 euro al tecnico della Pianese Palmi; calciatori: 2 giornate a Lepri (Rimini), una a Masala (Torres), Gagliolo (Ascoli), El Kaddouri (Spal), Palmisani (Lucchese) e Germinario (Pineto).