Quotidiano.net - Giorgia Meloni elogia Elisabetta Belloni e chiarisce le dimissioni

"Ho una stima e un rispetto enormi perche approfitto per ringraziare del lavoro straordinario che,insieme allo staff, ha fatto per la presidenza del G7.è un funzionario capace, coraggioso e di lungo corso, il mio rapporto personale e la stima sono assolutamente inalterati e mi pare che la sua esperienza sia parecchio ambita al di fuori dei confini nazionali. E prevedo che il suo percorso non termini qui. Spero che quello che ha dettopossa contribuire a chiudere una querelle francamente inutile". L'ha detto la premiernella conferenza stampa di inizio anno. Sulle, ha aggiunto "ho letto molte ricostruzioni che non corrispondono a verità, tanto che la stessa ambasciatrice ha deciso di rilasciare un'intervista con dichiarazioni che corrispondono a verità, cioè lei ha deciso di anticipare la sua uscita dal suo incarico per evitare di finire nel tritacarne che di solito accompagna nomine così importanti.