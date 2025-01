.com - Ghali è l’artista più ascoltato dell’anno nelle radio italiane

piùsecondo i dati ufficiali raccolti da EarOneUn nuovo straordinario riconoscimento marchia a fuoco il 2024 diappena concluso:piùsecondo i dati ufficiali di EarOne. Un primato che racconta non solo del suo talento, ma anche della capacità di connettersi con un pubblico trasversale, grazie alla sua poliedricità artistica e all’abilità nello spaziare tra generi e linguaggi. Quello appena trascorso è stato un anno incredibile per, inaugurato con il suo attesissimo debutto al Festival di Sanremo con Casa Mia: il brano si è imposto da subito come un autentico fenomeno, conquistando il pubblico e le classifiche e guadagnandosi il Triplo Disco di Platino. L’estate è stata dominata da Paprika (Triplo Disco di Platino), brano fresco e travolgente che ha dominato lee le chart estive, simbolo dell’eclettismo musicale di, capace di miscelare il groove delle hit estive alla raffinatezza del suo stile.