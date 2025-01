Tvpertutti.it - GF: Jessica Morlacchi subdola, Helena regge e Signorini contestato

La nuova puntata del Grande Fratello si è aperta, come preannunciato, con un momento di forte tensione: Alfonsoè entrato nella Casa di Cinecittà per affrontare faccia a faccia i concorrenti, protagonisti di una serie di episodi che hanno acceso le polemiche dentro e fuori il programma.Le discussioni, culminate in liti accese traPrestes, Ilaria Galassi e, hanno superato il limite, costringendo il conduttore a intervenire personalmente per riportare ordine e rispetto: "Buon anno, lo avete iniziato in modo turbolento e questa è la ragione per la quale io sono qua da voi. Avete fatto e detto cose che hanno oltrepassato il limite del buongusto, della decenza. Chi ha fatto quel che sa ne risponderà questa sera. Sono dispiaciuto perché non mi piace fare il maestrino".