Lapresse.it - Germania, ex ministro delle Finanze Lindner aggredito con una torta in faccia

Attacco ‘con’ contro l’extedesco e leader dell’Fdp, Christian. Una giovane donna, riporta Bild, hacon unaindurante un evento per la campagna elettorale a Greifswald (Meclemburgo-Pomerania Anteriore).colpito in pieno voltoLa donna ha colpito in pieno volto l’ex. Un portavoce locale della Fdp e un testimone oculare hanno detto che si trattava di una pseudo-a base di schiuma da barba.si è ripulito lae ha continuato il suo discorso. “Purtroppo non era crema, solo sapone”, ha dettomentre si asciugava il viso con un tovagliolo.ist die Kirsche auf der Sahnetorte.? pic.twitter.com/reFYLe2dFR— Carlo Knapp (@carloknapp) January 9, 2025Bloccata una donnaLa donna è stata bloccata a terra dalle guardie di sicurezza.