Gelo in arrivo contatori dell’acqua a rischio | come proteggerli

Firenze, 9 gennaio 2025 – E’ inilcon un abbassamento delle temperature e tornano,ogni anno, consigli e raccomandazioni per proteggere i, evitando che si rompano. Dal fine settimana, infatti, e per i giorni immediatamente successivi previste temperature in ribasso, soprattutto la notte, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Per questo Publiacqua in una nota raccomanda agli utenti di «proteggere con scrupolo il proprio contatore dell'acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del» che provocherebbe a cessazione dell'erogazione di acqua per il tempo necessario alla sostituzione del contatore. Publiacqua ricorda poi che un problema a parte è rappresentato dalle seconde case, inabitate nel periodo invernale, dove il ghiaccio può provocare la rottura di tubazioni e termosifoni.