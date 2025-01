.com - Galvagno “Per la Sicilia un momento d’oro, va sfruttato al meglio”

PALERMO (ITALPRESS) – Per la“ritengo che questo sia veramente un: non serve assolutamente cadere nella contrapposizione tra forze politiche in maniera strumentale”, ma il confronto deve servire a “costruire qualcosa di buono”. Lo ha detto Gaetano, presidente dell’Assemblea Regionalena, in un’intervista all’agenzia Italpress, evidenziando anche i rapporti “assolutamente solidi” tra governo e parlamento regionale. “Per il secondo anno consecutivo siamo riusciti a scongiurare l’esercizio provvisorio e, rispetto al 2023, abbiamo avuto l’opportunità di approvare la legge di stabilità entro il 31 dicembre: dovrebbe essere la normalità ma per oltre vent’anni questa normalità non c’è stata, quindi forse qualcosa di migliore rispetto al passato si sta facendo, grazie anche a una sinergia fortissima con il presidente della Regione, Renato Schifani, e col suo nuovo assessore, Alessandro Dagnino” e alla tempestività con cui sono arrivati “i documenti contabili” che sono stati “assegnati immediatamente alle Commissioni per rispettare l’iter di 45 giorni previsti dal regolamento dell’assemblea regionalena.