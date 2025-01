Ilrestodelcarlino.it - Furto al centro ricreativo Don Bosco, misera refurtiva e danni ingenti

Porto San Giorgio (Fermo), 8 gennaio 2025 –nella notte nel bar delDondi Porto San Giorgio. I ladri hanno atteso il momento propizio e poi, dopo aver distrutto due porte, si sono introdotti nelcollegato alla parrocchia Gesù Redentore, nel quartiere Borgo Rosselli. I soliti ignoti hanno scardinato la porta del piccolo punto ristoro dello stabile per poi mandare in frantumi il vetro di una seconda porta. Una volta all’interno, hanno arraffato i generi alimentari presenti e qualche spicciolo dal registratore di cassa per unatotale di qualche decina di euro. Alla fine iprovocati sono stati di gran lunga superiori a quanto asportato dai ladri. Sul posto, allertati dai responsabili del, sono intervenuti i carabinieri di Porto San Giorgio, che hanno immediatamente avviato le indagini per dare un nome e un volto agli autori del