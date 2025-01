Inter-news.it - Frattesi, tra Inter e Roma volontà diverse: offerta e sostituto – Sky

rimane in orbita, che ieri ha peraltro liberato un posto a centrocampo con la cessione del francese Enzo Le Fée al Sunderland. Ma c’è un’da convincere.– Daviderichiede spazio e lavorrebbe prenderlo.chiara da parte del club giallorosso, che nella giornata di ieri ha anche definito la cessione di Le Fée verso la Championship e precisamente al Sunderland, tramite la formula di un prestito con obbligo condizionato (leggi QUI). Come riferisce il collega di Sky Sport 24 Manuele Baiocchini, lapotrebbe anche provare a prenderein questa sessione invernale di calciomercato per una questione di liste. Ma ovviamente ladell’è un’altra: a meno di un’convincente superiore ai 40 milioni di euro, il giocatore non lascerà Milano.