Food, nel 2024 migliaia di turisti alla scoperta dei tesori culinari della finlandese Saimaa

Leggi su .com

(Adnkronos) – Con ilsi chiude l'anno che ha incoronato l'area di, conosciuta anche come Lake District, in Finlandia, quale 'Regione europeagastronomia'. Un titolo attribuito a rotazione, a diversi territori europei, dall'Igcat (Istituto internazionale di gastronomia, cultura, arti e turismo) per accrescere la consapevolezzaricchezza e unicitàcultura gastronomica, .L'articolo, neldideiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.