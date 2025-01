Quotidiano.net - Fondi UE per la ristrutturazione di immobili per disabilità: 90 milioni assegnati

Leggi su Quotidiano.net

"Novantadalla Commissione Europea dal fondo di coesione e sviluppo li vogliamo destinare alla dimensione abitativa per le persone con, in particolaredie appartamenti". Lo ha annunciato la ministra per leAlessandra Locatelli partecipando al Forum ANSA. "Abbiamo tantissime realtà del territorio e del Terzo Settore che - ha spiegato - hanno la possibilità di creare percorsi di autonomia abitativa ma non hanno la possibilità economica di ristrutturare. Abbiamo tantissime strutture abbandonate o appartamenti che non sono più abitati che richiedono investimenti notevoli e credo sia fondamentale dare un supporto per una svolta anche al 'Dopo di noi'"