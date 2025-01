Imiglioridififa.com - FC 25: Obiettivi settimanali e stagionali (per completare il pass)

Oggi 9 gennaio sono uscitilegati alla settimana di gioco e alla stagione. Questi vi danno premi e punti stagione perilCompleta gliper ottenere PS!Sfide da fare: 6Scadenza: 16 gennaioPremio Finale: 1x 1200 SP 3 completamentiCompleta il gruppo digiornalieri 3 volte.Premio: 1x 300 XPCompleta 3 SCRCompleta 3 gruppi di SCR qualsiasi.Premio: 1x 300 XPSegnane 5Segna 5 gol in qualsiasi modalità di Ultimate Team con un giocatore de LALIGA EA SPORTS.Premio 1x 300 XPGiocane 8Gioca 8 partite in qualsiasi modalità di Ultimate TeamPremio: 1x 300 XPVincine 6Vinci 6 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team.Premio: 1x 300 XPGiocane 3 in RushGioca 3 partite Rush.Premio: 1x 300 XPCompleta gliGioco stagionale per ottenere PS!Sfide da fare: 5Scadenza: 30 gennaioPremio Finale: 1x 1000 XP Giocane 10Gioca 10 partite in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals o Champions).