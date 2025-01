Liberoquotidiano.it - Diretta "Cecilia Sala? Attenti all'Iran, poi i dettagli". Musk, bordate alla sinistra: Meloni colpo su colpo

A Palazzo Chigi va in scena la conferenza stampa di Giorgiadavanti ai giornalisti italiani. L'occasione per commentare la liberazione di, inviata di Foglio e Chora Media detenuta dal 19 dicembre ine tornata a Roma nella giornata di ieri, ma anche di politica interna, estera e riforme. Non senza polemiche, fin dai primi minuti di confronto. Ore 11.30 - Starlink, "mai parlato condi questo" "Sono abbastanza colpita su come alcune notizie false continuino a essere discusse nonostante siano state smentite. Parlo soprattutto dell'opposizione". Cosìcommenta le indiscrezioni su Starlink, ribadendo che il governo non ha firmato alcuna intesa con la società di Elon. "Valuto gli investimenti stranieri solo con la lente dell'interesse nazionale, non delle amicizie.