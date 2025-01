Oasport.it - Definiti gli accoppiamenti dei qualificati agli Australian Open: sfortunato Gigante, spicca Fonseca-Rublev

Tabellone completato per l’edizione 2025 degli. I match di qualificazione terminati hanno definito il quadro della situazione. Matteoha staccato il biglietto per il main draw e per la prima volta in carriera disputerà uno Slam dalla porta principale. L’azzurro se la vedrà contro il mancino francese Ugo Humbert e chiaramente non sarà una sfida semplice.proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo, per godersi al meglio possibile l’esperienza e prova a impegnare il transalpino (n.14 del seeding).che destano curiosità poi sono quelli della nouvelle vague tennistica, ovvero il brasiliano Joao(classe 2006) e lo spagnolo Martin Landaluce (classe 2006).Ebbene, il brasiliano ha fatto vedere cose notevoli nel corso dei match del tabellone cadetto, rifilando anche un 6-0 al povero Coleman Wong.