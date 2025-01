Spazionapoli.it - Danilo-Napoli, accordo totale: la Juventus vacilla. Cosa succederà a febbraio

Calcio Ultimissime –con, ora la. Ala possibile svolta anche per i bianconeri:Sulcalcio ultimissime arrivano dal fronte, la grande priorità in casa azzurra per questa sessione invernale di calciomercato. Se in queste ore vi abbiamo riportato di Casadei o Frattesi, non bisogna distogliere l’attenzione da quello che è il principale colpo che la dirigenza partenopea vuole chiudere nel minor tempo possibile, vale a dire appunto quello che porterebbe al difensore.Il capitano dellaè praticamente finito fuori rosa, con Thiago Motta che non punta più su di lui e con la dirigenza bianconera che ha annunciato l’intenzione di separarsi dal calciatore. Cristiano Giuntoli lo ha comunicato anche davanti alle telecamere, spingendo sempre più per una cessione del difensore.