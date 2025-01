Cosenza picchia la moglie perché si rifiuta di avere rapporti sessuali | arrestato 59enne

Leggi su Dayitalianews.com

Aggredisce fisicamente la, colpendola con calci e pugni,sidicon lui mentre è ubriaco. Con questa imputazione, un uomo di 59 anni originario diè statodalla polizia, intervenuta in un’abitazione del centro storico. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato la donna visibilmente scossa e con evidenti segni di violenza sul viso e sul corpo. La vittima ha raccontato che il compagno, in stato di ebbrezza, si era introdotto nella camera da letto dove lei stava dormendo da sola, con l’intenzione di costringerla a un rapporto sessuale contro la sua volontà.Dopo una breve e intensa lite, il marito – secondo quanto riferito dalla donna – irritato dal rifiuto ricevuto, l’avrebbe presa per i capelli, facendola cadere a terra, per poi colpirla con calci e pugni su tutto il corpo.