Conferenza di Giorgia Meloni oggi, la diretta

Roma, 9 gennaio 2025 – A partire dalle 11 nell'Aula dei gruppi parlamentari alla Camera va in scena il consueto incontro stampa con il presidente de consiglio,, organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare. Un appuntamento ormai tradizionale per fare il punto sull’anno appena trascorso, affrontare i temi di attualità e sondare le iniziative future e gli obiettivi del Governo. Sono 160 i giornalisti accreditati e 82 gli ospiti istituzionali. Per la stampa estera sono state sorteggiate, per le domande, quattro testate: ERT Tv Greca, The Times di Londra, Politico di Bruxelles e Rossiya Segodnya di Mosca.