Ilfattoquotidiano.it - Condannata a 6 mesi di carcere la modella che accusò Theo Hernandez di violenza sessuale

LaLuisa Kremleva, chedi, è stataa seididal Tribunale penale di Malaga. Le pena è sospesa per due anni, ma la donna dovrà anche pagare una simbolica multa di 10 euro al giorno (sempre per sei). È stata ritenuta colpevole di calunnia e false dichiarazioni, per le accuse rivolte al capitano del Milan dopo il rapportoavuto con lui su una Porsche fuori da una discoteca a Marbella. I fatti risalgono al giugno 2017, quando sia Kremleva chesi trovavano in vacanza nella località turistica sul mare. Il terzino francese era già stato assolto dall’accusa di stupro.I fatti accertati dicono che i due si trovavano appunto in un locale di Marbella, da cui uscirono insieme all’alba per avere un rapporto nella macchina del calciatore.