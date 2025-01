Liberoquotidiano.it - "Come diceva l'Uomo ragno...": Giorgia Meloni manda ai matti i gufi di sinistra | Video

I giornalisti presenti a Palazzo Chigi per la (rinviata) conferenza stampa di fine anno ci provano in tutti i modi a mettere in difficoltà. Legittimo e sacrosanto, visto che al potere serve sempre un buon cane da guardia. Talvolta, però, i mezzi sembrano un tantino meschini,quando, ripetutamente, la premier è chiamata a difendere le dichiarazioni di Elon Musk, o quelle di Donald Trump sulla Groenlandia o il Canada. Oppure a dire la sua su M - Il figlio del secolo e la fiction con Luca Marinelli. E il presidente del Consiglio se la cava sempre, ora con un po' di sana furia dialettica: su Musk, per esempio, ricorda che "la vera ingerenza è quella di George Soros, che paga i partiti, ma lo chiamano filantropo". Più spesso, con ironia. A Tommaso Ciriaco di Repubblica, che le chiede se abbia intenzione di non candidarsi a fine legislatura, replica: "Non sorispondere alla dose escludo di ricandidarmi.