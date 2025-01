Ilfattoquotidiano.it - “Chiara Ferragni ha preso una mia foto ma non mi ha chiesto il permesso, le ho chiesto di taggarmi. So che ha avuto un anno difficile”: parla l’autrice dello scatto ‘misterioso’

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La domanda che uno potrebbe farsi è, “perché?”. Perché, donna che sa come fare e farsi fare unasocial, ha postato all’interno di un carosello Instagram (insieme diin sequenza), l’immagine di una donna che non è lei ma le somiglia, di spalle, con in braccio una bimba che può sembrare la sua Vittoria? In molti hin effetti pensato si trattasse proprio die della sua secondogenita, fino a che la stessa ex moglie di Fedez non ha taggato la vera protagonistaovvero Iris de Richemont, una creator francese che è stata sentita da Fanpage.“La gente continua a dirmi che abbia finto di essere me, non so cosa pensare. Non mi haildi prendere la, le ho inviato un messaggio chiedendole se potesse, perché non lo aveva fatto”.