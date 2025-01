Fanpage.it - Chiara Ferragni e la foto Instagram che non era sua, l’autrice: “Le ho chiesto di taggarmi, so di un anno difficile”

Leggi su Fanpage.it

In un carosello suha incluso uno scatto che non appartiene a lei. Si tratta di unache ritrae Iris de Richemont, che è solita postare contenuti insieme a sua figlia, che di spalle potrebbe ricordare la piccola Vittoria. Contattata da Fanpage, la creator francese ha spiegato: "Le hose potesseperché non lo aveva fatto. So che ha avuto undifficile, spero sia undi ripresa per tutti".