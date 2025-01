Agi.it - Chi è Vittorio Rizzi, nuovo capo dei Servizi Segreti

AGI - Il prefettoè "un funzionario di prim'ordine", i cui "straordinari risultati operativi" raggiunti nei vari ruoli "sono apprezzati sia dentro che fuori i confini nazionali": questa la definizione che la premier Giorgia Meloni ha dato nell'annunciarne la nomina a direttore del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza che coordina l'intelligence, al posto della dimissionaria Elisabetta Belloni. Bolognese, 65 anni,viene da una lunga carriera in Polizia, dove entro' da commissario nel 1988 dopo una breve esperienza nel settore privato e da cui era uscito solo a settembre, quando è stato nominato vice direttore dell'agenzia per iinterni (Aisi), guidata da Bruno Valensise. è il nipote di Vincenzo Parisi, l'exdella Polizia morto nel 1994.