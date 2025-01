Romadailynews.it - C’era una Volta Roma… “Santa Maria della Pace”

Ci troviamo nel rione Ponte, a pochi passi da Piazza Navona, ad ammirare un esemplare di arte Barocca, la Chiesa di.La Chiesa si trova in via dell’Arcoe venne così chiamata per ricordare un evento miracoloso che accadde nel 1482, quando l’immagineVergine, posta sotto al porticoChiesa, avrebbe iniziato a sanguinare, dopo essere stata colpita con un sasso da un soldato ubriaco, per aver perso una scommessa.Papa Sisto IV, facendo visita all’immagine sacra, fece voto che se la Congiura dei Pazzi, nella quale era coinvolto, non avesse portato alla guerra tra i principi cristiani dei Regni italiani, avrebbe costruito una nuova chiesa al posto di quella fatiscente. Così fece, commemorò ladi Bagnolo nello stesso anno, cambiò il nomeChiesa in “S.