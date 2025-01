Lettera43.it - Cecilia Sala nel podcast: «Non mi hanno mai spiegato perché sono finita in isolamento»

Leggi su Lettera43.it

Prima il post su Instagram in cui ha detto di avere il «cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non posancora vedere il cielo». Poi ilcon il racconto di quanto successo nei 21 giorni di detenzione a Evin in Iran.è tornata subito a parlare a poche ore dal ritorno a casa, dopo una notte insonne. Lo ha fatto attraverso il suoStories per Chora Media. La giornalista ha esordito spiegando: «confusa, felicissima, mi devo riabituare, mi devo riposare, stanotte non ho dormito per l’eccitazione e la gioia, la notte precedente per l’angoscia, ma sto bene,molto contenta». E in un passaggio chiave del racconto ha sottolineato che «non mimaisiain cella di».L’arresto: «bussato e miportata via»Il racconto diè cominciato proprio dalla partenza verso l’Iran, «il Paese in cui più volevo tornare».