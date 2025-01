Thesocialpost.it - Cecilia Sala, il racconto della prigionia: “Al telefono ho dovuto leggere un messaggio scritto”

: il ritorno a casa dopo 20 giorni di detenzione in IranVenti giorni di isolamento, paura e privazioni: è il drammaticodi, giornalista italiana di 29 anni, arrestata in Iran e trattenuta nella famigerata prigione di Evin. Dopo quasi tre settimane di detenzione,è finalmente tornata in Italia, accolta da abbracci, applausi e un sollievo palpabile, ma il ricordo di quei giorni rimarrà per sempre con lei.La prigione di Evin e l’isolamento totaleè stata prelevata dalla polizia iraniana direttamente dal suo hotel e condotta in isolamento in una cella angusta, senza letto né conforto. La luce era perennemente accesa, privandolapercezione del tempo, mentre i pasti consistevano in piccole porzioni di datteri e altre pietanze essenziali.