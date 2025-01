Liberoquotidiano.it - "Cecilia Sala, i servizi e la sinistra parolaia". Sechi: tutta la verità sulla liberazione

Missione compiuta:a casa, trionfo di Meloni esotto un treno. Giorgia Meloni oggi terrà non la conferenza di fine anno, ma quella di un inizio del 2025 col botto. Ladella giornalista italiana sequestrata dagli iraniani è di enorme importanza non solo perché abbiamo salvato una vita preziosa, ma perché conferma le capacità diplomatiche di Palazzo Chigi, l'intenso lavoro della Farnesina, l'eccezionale efficacia dei nostrisegreti. Pochi Stati oggi sono in grado di condurre queste operazioni senza combinare guai, fare danni collaterali, cedere alla tentazione del blitz, agire in solitudine creando problemi con gli alleati. Meloni ha fatto un capolavoro e basta guardare l'agenda per capirlo: il 4 gennaio il premier vola in Florida, va a Mar -a -Lago, la residenza del Presidente eletto Donald Trump, dove naturalmente parla (anche) del caso; l'8 gennaioviene liberata; oggi il presidente del Consiglio terrà l'incontro annuale con i giornalisti parlamentari, due giorni dopo, l'11 gennaio, Meloni saluterà a Roma Joe Bi den, in quella che probabilmente sarà l'ultima missione all'estero del Presidente in carica.