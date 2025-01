Puntomagazine.it - Castellammare: Perquisizioni e controlli dei carabinieri. Arrestato un 20enne incensurato con quasi 3 chili di droga

di Stabia,con oltre 2,5 kg di: sequestrati hashish, marijuana e cocainaa tappeto adi Stabia per idella locale compagnia impegnati in diverse. A finire in manette un. Il ragazzo è stato fermato sotto casa e controllato. Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione dell’dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato un chilo e 200 grammi di hashish, 1 chilo e 150 grammi di marijuana e 350 grammi di cocaina. Sequestrati anche un bilancino di precisione e diverso materiale per la preparazione della. L’è stato trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.Durante i, ihanno rinvenuto un cospicuo carico dianche in uno stabile nel centro storico stabiese.