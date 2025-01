Quotidiano.net - Carlo Levi, la politica come passione: "Il futuro è nel coraggio della libertà"

nel 1972, quando lasciò il parlamento, dopo due legislature in Senato da indipendente di sinistra (eletto nelle liste del Pci), scrisse una poesia piena di amarezza, intitolata Compagni, che si chiudeva con queste parole: “Così piango su un passato / di fiducia e sacrifici / solidali, di allegria / di compagni, in questo crescendo / trionfo dell’ipocrisia / nella viltà del concerto / dell’anonimo apparato”.aveva allora settant’anni e si preparava ad affrontare una nuova fasesua vita (morì meno di tre anni dopo, il 4 gennaio 1975, mezzo secolo fa), lontano dagli impegni istituzionali; il mondo attorno gli piaceva sempre meno, eppure, nonostante una certa malinconia e acciacchi anche importanti (due interventi chirurgici agli occhi), non mancò di dire la sua sui temi caldi del momento.