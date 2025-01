Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Le Fee al Sunderland: tre nomi per il sostituto

La finestra diinvernale è iniziata e laè a caccia dei giusti rinforzi per completare la rosa e soddisfare così le richieste di Ranieri. Nel frattempo però la prima operazioni che i giallorossi dovrebbero andare a chiudere è quella riguardante la cessione di Enzo Le Fee. Dopo essere stato acquistato la scorsa estate, il centrocampista francese è infatti già pronto a salutare la Capitale per accasarsi in Inghilterra.Le Fee-, la formulaNon sono di certo stati mesi indimenticabili quelli che Le Fee ha vissuto in Italia. Arrivato infatti dal Rennes per circa 23 milioni di euro, con Ghisolfi ad assicurarne le qualità, il transalpino non è mai riuscito veramente a dare il proprio contributo, con prestazioni insufficienti a ripetizione. Se De Rossi lo aveva schierato titolare nelle prime due uscite, dopo l’infortunio lo spazio in campo si è ridotto al lumicino, alimentando le voci di un possibile addio a gennaio.