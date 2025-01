Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Presi i 4 moschettieri. Il Seregno si candida a vincere il campionato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Se dovessimo stabilire la “regina“ del mercato di riparazione, non avremmo dubbi. La palma della società che si è mossa di più e, sulla carta, meglio di tutte dall’Eccellenza a scendere è il. Poi vedremo se effettivamente i quattro elementi inseriti dallo scout manager Alessandro Abdalla renderanno come nelle previsioni, ma una cosa certa è che dalle parti dello stadio Ferruccio non amano giocare a nascondino perché calare un poker d’assi (in foto coldente Varini) del genere a dicembre significa porre ufficialmente la propriatura peril. Davide Lozza in difesa, ma soprattutto Stefano Baldan a centrocampo e Simone Pontiggia in attacco oltre a Marco Dell’Occa rinforzano sensibilmente la rosa a disposizione di Avella “coprendo“ abbondantemente gli addii di Spinelli, Meroni, Cappellini e Troiano.