Calci al medico e coperta incendiata al pronto soccorso di Pescia | arrestata una donna

– Si è stretto il cerchio nei confronti della presunta responsabile dell’aggressione a personale sanitario all’ospedale di. Gli agenti del commissariato digrazie alle norme contenute nel decreto legge 137/2024, poi convertito in legge, hanno proceduto all’arresto di una cittadina straniera di origine dominicana, residente nella Valdinievole, regolare sul territorio nazionale già conosciuta dalla polizia, poiché si sarebbe resa responsabile di lesioni in danno di personaledell’ospedale die di danneggiamento.ln particolare la stessa avrebbe colpito con un violentoo ilpresente delche aveva negato il ricovero dellaper assenza di sintomatologie. Il medic colpito dalo all’avambraccio e alla mano destra, ha riportato una lesione giudicata guaribile in 5 giorni salvo complicazioni.