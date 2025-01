Bournemouth devastato | un giorno dopo aver annunciato l’acquisto del record Evanilson è fuori

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-08 21:47:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Ilha detto che sosterrà Enes Unal “in ogni modo possibile”che il nazionale di Turkiye è diventato il loro ultimo attaccante assente a lungo termine.Ilche i Cherries hanno rivelato che l’attaccante brasilianoha subito un intervento chirurgico per la frattura di un osso del piede, il club hache l’Unal si è lesionato il legamento crociato anteriore (ACL) del ginocchio destro durante un allenamento di routine martedì, aggiungendo che sono “devastati” ”.L’Unal, che ha segnato entrambi i gol in questa stagione in partite consecutive di Premier League a dicembre, ha saltato anche la prima metà della stagione 2023/24 della squadra spagnola Getafe per un infortunio al legamento crociato anteriore.