Pronosticipremium.com - Bologna, amichevole in vista della Roma: 16 gol al Corticella, Orsolini show

Leggi su Pronosticipremium.com

Dopo la vittoria ottenuta per 2-0 nel derby contro la Lazio, lasi prepara ad affrontare il, nel match in programma al Dall’Ara domenica 11 gennaio, valido per la ventesima giornata di Serie A. I giallorossi cercano continuità in trasferta per aprire nel migliore dei modi il girone di ritorno. I felsinei, invece, si preparano alla prima gara del loro 2025 e cercano punti importanti per la corsa a un piazzamento per le coppe europee.16-0, 5 gol perIlprosegue la preparazione inpartita di domenica contro la. La squadra guidata da Vincenzo Italiano ha disputato un testcontro il, club che milita in Serie D, e la partita è terminata con il punteggio di 16-0 in favore dei felsinei. Assenti Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi e Nicolò Cambiaghi, i quali hanno svolto un lavoro differenziato.