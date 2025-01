Liberoquotidiano.it - Biden annulla la visita in Italia, "altre priorità". Los Angeles brucia, Trump bombarda

"Leora sono". Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha deciso di cancellare il viaggio ufficiale inoriginariamente in programma questa settimana in risposta alla situazione di crisi causata dai vasti incendi divampati nella contea di Los, in California. Lo ha annunciato tramite una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. "Dopo essere rientrato questa sera da Los, dove ha incontrato la polizia, i vigili del fuoco e il personale di emergenza che stanno combattendo gli storici incendi, e aver approvato una dichiarazione di grave disastro per la California, il presidenteha deciso di cancellare il suo imminente viaggio inper rimanere concentrato sulla direzione della risposta federale nei prossimi giorni", si legge nella nota.