Arresti a Benevento per atti persecutori e lesioni | misura cautelare per due indagati

Una donna e un uomo accusati di molestie, minacce e aggressioni nei confronti di una madre e del suo figlio disabile. Il 9 dicembre l’aggressione più grave.Nella serata di ieri, a seguito di una tempestivavità d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di, il personale della Squadra Mobile diha dato esecuzione all’ordinanza — emessa dal Giudice delle indagini preliminari su richiesta della locale Procura della Repubblica – di applicazione delladel divieto di dimora nel Comune di, nei confronti di una donna e di un uomo gravemente indiziati del delitto dinei confronti di una condomina dello stabile in cui abitavano e del figlio minore della stessa, nonché del delitto dipersonali commesse nei confronti di quest’ultimoIn particolare, le indagini venivano avviate a seguito della querela sporta dalla persona offesa in ordine alle continue molestie, minacce ed offese rivolte alla propria persona e al figlio minore, affetto altresì da disabilità, ogni qual volta incontravano sia all’interno dello stabile in cui vivevano, sia sulla pubblica via gli odierni arrestati anche utilizzando espressioni dispregiative nei confronti del minore.