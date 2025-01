Ilrestodelcarlino.it - Arrestato da carabinieri e polizia. Sequestra la ex, la chiude in casa e la minaccia con un machete

sottol’ex fidanzata ventenne e la tiene segregata per ore nella sua abitazione,ndola con un grosso coltello. Lei però, approfittando di un momento di distrazione del giovane, avverte il padre. E nellaimolese piombano ie la, che dopo una colluttazione arrestano il giovane, un italiano di 24 anni. Pesanti le accuse: sequestro di persona, atti persecutori, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto la notte tra il 6 e il 7 gennaio, sull’asse fra Imola e Lugo. Proprio qui, in provincia di Ravenna, secondo la ricostruzione fatta dalla vittima, che è cominciato tutto. Il giovane – è il suo racconto – ha atteso la ragazza sottoe l’hata con un grosso coltello, costringendola a salire nella sua automobile per portarla nella sua abitazione, in una frazione di Imola.