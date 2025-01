Ardea, i lavoratori del servizio igiene urbana incrociano le braccia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 gennaio 2025 – Un’intera giornata di sciopero deideldi: è quanto proclamato dal coordinatore regionale dell’Ambientale Sandro Proietti che scrive: “Lo scrivente O.S Fiadel (Federazione italiana autonoma dipendenti enti locali) di Roma/Lazio, in presenza del negativo riscontro della richiesta di incontro del 29 dicembre 2024, con l’avvio della procedura di raffreddamento e conciliazione, proclama una prima giornata di sciopero per iche svolgono ildiper il Comune dida effettuarsi per l’intera giornata del 21 gennaio 2025. Saranno garantiti il servizi minimi nel rispetto di quanto previsto dalla legge 146 e successive modifiche”.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.