Andrea Maltoni, talento del nuoto faentino. In vasca dopo il ritorno a casa dagli Usa

, 18enne nuotatrice faentina che frequenta la Wingate University a Charlotte nella Carolina del Nord negli Stati Uniti, è ritornata nella sua città per le festività natalizie, partecipando con ilSub Faenza alla Coppa Caduti di Brema disputatasi a Riccione il 22 dicembre. In questa importante competizione è stata la migliore a livello individuale dei 12 iscritti al meeting dove si confrontavano squadre di tutta Italia. Da nuotatrice Senior,si è piazzata quinta nei 100 dorso, settima nei 200 dorso e decima nei 200 stile libero. Inoltre, ha vinto anche nella categoria Assoluti il 17° Trofeo Sociale delSub Faenza, dove si sono sfidati atleti ed atlete tesserati per la società di Piazzale Pancrazi. "Ero un po’ emozionata in entrambe le occasioni – spiega-, non vedevo l’ora di gareggiare nuovamente per ilClub Faenza dove sono cresciuta ed è stato veramente bello.