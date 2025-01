Gqitalia.it - American Primeval e la vera storia dietro alla cruenta serie Netflix

è unaoscura e violenta di sopravvivenza, in cui seguiamo una donna che viaggia con suo figlio attraverso il territorioo, in un'epoca in cui il paese era pieno di pericoli e le donne erano particolarmente vulnerabili.La, ambientata poco prima dello scoppio della Guerra Civile, in un periodo che è stato ampiamente ignorato sia dal cinema che dai libri di, è potente e mostra un racconto western ancora più oscuro di quello in Yellowstone.La miniin 6 parti, scritta e diretta da Mark L. Smith (The Revenant) e Peter Berg (The Leftovers), segue Betty Gilpin nei panni di una donna di nome Sara Rowell, che deve intraprendere un viaggio di frontiera, verso una terra piena di piena di promesse e possibilità dove iniziare una nuova vita, ma la strada si rivela molto più pericolosa del previsto e il viaggio diventa una sorta di avventura epica in cui è a rischio la sua sopravvivenza e quella della sua famiglia.